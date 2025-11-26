El Puma rompe el silencio tras ser bajado de un avión

El Puma, famoso cantante pudo romper el silencio sobre lo que sucedió tras haberse revelado un video viral donde lo retiraron de un vuelo de American Airlines luego de un conflicto contra un tripulante. Fue a través de las redes sociales donde el artista dio un mensaje y dio a conocer detalles sobre lo ocurrido.

“Di un grito tan fuerte y que me saliera del avión, me echaron como si fuera un delincuente; era algo muy simple de resolver, pero, en realidad la palabra fue ´pendejada´; y es como una tontería. Este muchacho fue y dijo que yo estaba hablando pestes de él.

¿Qué dijo el Puma tras haber sido bajado de un avión?

José Luis Rodríguez El Puma rompió el silencio tras ser bajado de un avión cuando dio a conocer que habría colocado un bolso lleno de medicamentos debajo de su asiento; y de acuerdo con su declaración, el jefe de cabina se acercó para pedirle que lo moviera; de hecho, el cantante reconoció que, ese momento provocó un momento bastante tenso.

“Me echaron del avión como un delincuente cuando toda mi vida he luchado por tratar bien a la gente. Me sentí humillado, me sentí muy mal espiritualmente y físicamente estaba cansado, realmente agotado”, declaró el cantante.

Con estas palabras, el reconocido artista quiso dejar en clara su posición, y aseguró que, nunca se negó a cumplir con las indicaciones, también añadió que no hubo insultos directos, pero sí consideró que se dio un trato que consideró algo excesivo. Por otro lado, terminó diciendo que espera una disculpa por parte de American Airlines para que lo sucedido no vuelva a pasar más.

¿Quién es el Puma?

El nombre de El Puma es José Luis Rodríguez, es un cantante y productor musical, sin embargo. El también actor nació el 14 de enero de 1943, estuvo casado con su colega de profesión, Lila Morillo, su matrimonio duró 20 años, subieron al altar en 1966 y se divorciaron en 1986.

José Luis Rodríguez es Capricornio, tiene 4 hijos: Con Lila Morillo procreó a Lizbeth y Liliana; mientras que, con Carolina Pérez, su segundo matrimonio, pudo darle vida a otra mujer llamada Génesis. Sin embargo, el venezolano tiene un hijo llamado Juan José Rodríguez, quien es conocido como “El Puma Junior”, quien murió en el 2023.

