Muere una importante figura de la televisión a los 91 años

El mundo del cine y la televisión nuevamente se encuentran de luto, debido al reciente anuncio que se hizo sobre la muerte de una importante figura, celebridad del entretenimiento que falleció a sus 91 años, generando una ola de tristeza y mensajes de condolencia por parte de los usuarios.

El público desea conocer de quién se trata y qué fue lo que ocasionó su fallecimiento. A continuación te vamos a detallar de qué personalidad se trata y todos los detalles que se han compartido al respecto.

¿Quién es Lee Soon-jae?

El actor Lee Soon-jae, una importante figura de la televisión en Corea del Sur, quien desde temprana edad estuvo interesado en el mundo del teatro, camino que poco a poco logró labrar, haciendo que su nombre y rostro fueran reconocidos por todo el público, logrando llegar a la tele y al cine.

Dentro del país fue conocido como “El padre de la televisión”, debido a su participación en What on Earth is Love, marcando un antes y después de su carrera, logrando que su personalidad dejara una importante huella dentro de los televidentes.

Se mantuvo constante en su carrera, abierto al cambio, logrando adaptarse a un nuevo público. Para el 2023 había dejado los escenarios y las cámaras por situaciones de salud. Lamentablemente, para el 25 de noviembre del 2025, se dio a conocer su fallecimiento a sus 91 años.

¿De qué murió el actor?

Para los usuarios que conocen la trayectoria de la importante figura, la noticia de su retiro fue dolorosa y sorprendente, considerando que fue un actor que durante toda su vida se mantuvo trabajando su descanso.

Sin embargo, los familiares y las autoridades no han explicado la razón de su muerte a los 91 años. Ante los hechos, son varios fans, productores, actores y celebridades que han enviado sus mensajes de condolencias, pero el texto que más sorprendió fue el del presidente de Corea del Sur, quien lamentó la pérdida y enalteció su larga trayectoria en el teatro, cine y televisión. Un legado artístico de arduo trabajo desde su juventud hasta una edad avanzada que pocos lograrán obtener.