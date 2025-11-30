4 frases con las que puedes responder a los comentarios incómodos de tu familia, según la psicología

En menos de un mes se estará celebrando las posadas, para darle entrada a las cenas de Noche Buena y Fin de Año, lo que significa volver a reunirse en familia. No obstante, ello puede ser un gran sacrificio para muchas personas, pues significa volver a recibir comentarios incómodos, pero ello quedó atrás con estas 4 frases para “burlar al toro”. Conoce la nueva tendencia de decorado para recibir el Año Nuevo .

1. “Estoy trabajando mi relación con la comida”

Esta respuesta es la mejor cuando algún familiar te cuestione en caso de haber subido unas tallas de más o por lucir demasiado esbelto, según la terapeuta Jennifer Rollín. Asimismo, puedes jugar con las palabras, en tono de burla, para que así la persona vea que no te interesa el tema.

IA La cena de las fiestas decembrinas se pueden tornar complicadas por los comentarios, pero estas respuestas te pueden salvar la noche

2. “Cuando lo averigüe te lo haré saber”

Una de las respuestas más frontales cuando te pregunte por qué sigues soltera o soltero. Aunque si o quieres echar a perder la cena, eso lo puedes hacer de manera privada y no de manera grupal.

3. “En realidad no quiero hablar de eso”

Una de las preguntas más incómodas es: ¿cuándo te vas a casar o tener hijos? Puesto que la persona en cuestión tiene un porqué de ello. Lo anterior, ya que en ocasiones la pareja tiene problemas de fertilidad y ello podría generar tristeza. O simplemente porque no es el momento de dar el siguiente paso, puesto que es un tema de 2 y no de toda la familia.

4. “Estamos criando a nuestros hijos de una manera diferente”

Las cenas familiares pueden ser el punto de rompimiento, ya que habrá personas que no les agrade tu manera de vestir, ser o de educar a tus hijos. Por ello, esta es una gran frase cuando se aborda este tema o relacionado con la alimentación o educación de tus vástagos.

¿Qué hacer en caso de que los comentarios incómodos sigan?

La terapeuta refiere que en caso de que la persona no se sienta a gusto con los comentarios de su familia puede optar por retirarse del lugar, pues lo recomendable es no generar una discusión entre todos los asistentes, ya que: “las fiestas son para conectar, y si esa conexión se siente mal, no tiene por qué ocurrir”.