Viviann Baeza sufre fuerte pérdida en su familia; así dio a conocer la noticia

La conductora Viviann Baeza dio a conocer una estremecedora noticia que golpeó a su familia La también cantante dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, el fallecimiento de su ‘Papá Simón’. El post fue acompañado de una fotografía y un emotivo mensaje.

“Gracias por enseñarnos el verdadero significado del trabajo, por tu sabiduría, por la familia que formaste con Mamá Tere y por darme el mejor papi del mundo, vuela alto. Besos y mucho amor al cielo”, escribió.

Ante ello, sus seguidores y amigos, como el chef Ismael Zhu y el actor Julio Murguía, le enviaron mensajes de apoyo por su pérdida. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, principalmente porque la conductora ha mantenido un perfil bajo en redes sociales, pese a su valor y presencia en el matutino de TV Azteca.

¿Quién es Viviann Baeza? Te contamos sobre su impecable trayectoria

La conductora llegó a Venga la Alegría en enero del presente año. Su trayectoria incluye participaciones en importantes reality shows de canto como La Academia Kids y La Voz, donde comenzó a destacar por su talento musical.

Su formación académica también respalda su versatilidad en el entretenimiento, ya que estudió la licenciatura en Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento en la Universidad Bancaria Universal.

La incorporación de Viviann Baeza a Venga la Alegría representó un paso importante en su carrera, consolidándola como una figura emergente en la televisión mexicana.