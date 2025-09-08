Esto dijo Ricardo Pérez sobre la reacción de Susana Zabaleta al show de Angela Aguilar

Luego de que se viralizara la reacción de la cantante Susana Zabaleta a la presentación de Angela Aguilar en al evento “300 Líderes Más Influyentes de México 2025”, su novio, el comediante Ricardo Pérez, salió a aclarar el motivo de sus polémicos gestos.

A través de redes sociales se viralizó la reacción de Zabaleta al escuchar la interpretación de Angela durante dicho evento, lo que provocó que algunos fans especularan que sus gestos fueron de desagrado.Ante ello, en un breve encuentro con la prensa, el coconductor de La Cotorrisa descartó que la actriz haya desaprobado el espectáculo de la integrante de la dinastía Aguilar.

“Creo que Susana, como cantante, fue la que más empatizó. Si le preguntan a Ángela, yo creo que lo dirá, porque Susana estaba muy cerca, gritó, aplaudió… porque es muy difícil estar en un escenario así”, externó.

¿Se cancelará el concierto de Angela Aguilar y su familia en Jalisco?

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, aseguró que no se cancelará la presentación programada de Leonardo, Ángela y Pepe Aguilar para el próximo 15 de septiembre en Guadalajara, pese a que cientos de fans iniciaron una campaña para echar abajo el evento.

Una jalisciense identificada como Susan Belén Yáñez Godínez fue quien creó la solicitud en la página Change.org para lograr que el espectáculo de los cantantes no se lleve a cabo como parte de los festejos del aniversario del Día de Independencia.

Como argumentos se expone que la familia Aguilar constantemente han dado “discursos contra los migrantes” y por eso “resulta inaceptable” que en tan importante fecha “se dé escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad”.

