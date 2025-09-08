Hallan con vida a la influencer Marian Izaguirre; esto se sabe de las investigaciones

Luego de ser reportada como desaparecida el pasado 1ro de septiembre en Uruapan, Michoacán, la influencer Marian Izaguirre fue hallada con vida el sábado pasado, sin embargo, aún hay interrogantes en su caso que las autoridades no han podido esclarecer.

A través de redes sociales, la Fiscalía General de Michoacán informó que la influencer fue canalizada a un nosocomio para su atención, mientras que las investigaciones continúan. Se tiene registro que, antes de su desaparición, subió un vehículo rumbo a Pátzcuaro, pero las autoridades aún no han dado a conocer si el conductor del automóvil está implicado en el caso.

De acuerdo con versiones oficiales, la joven abandonó el municipio por voluntad propia y no llevó consigo su teléfono móvil, lo que dificultó cualquier intento de comunicación por parte de su familia o amigos.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Con más de 3.9 millones de seguidores en TikTok e Instagram, Marian Izaguirre se volvió popular por sus videos de comedia, bailes virales y contenido que rápidamente la hizo generar gran comunidad.

En sus redes sociales, la tiktoker compartía blogs sobre su estilo de vida y participaba en trends junto a sus amigos. Tras su desaparición, los curiosos y sus fans se dieron a la tarea de revisar sus redes sociales, en donde se percataron que su último post no tenía el mismo tono que los que solía compartir.

El polémico mensaje fue encontrado en su cuenta oficial de Instagram de Marian Izaguirre, donde se muestra a la joven maquillada de payaso y la canción "¿Por qué te vas?” de Jeanette de fondo, sin embargo, se desconoce si tenga relación con su desaparición.

