Este fue el último mensaje de Xava Drago, vocalista de CODA

En el mundo de la música en México recibió una lamentable noticia, donde se dio a conocer el fallecimiento de Xava Drago durante la mañana del jueves 21 de agosto, vocalista de CODA. Noticia que sorprendió a varios usuarios y a sus seguidores.

Antes de morir, en sus redes sociales compartió un último mensaje donde agradeció a sus fieles seguidores. Para que sepas más al respecto, te compartiremos todo lo que decía la publicación y algunos datos más sobre los hechos.

¿Cuál fue el último mensaje de Xava Drago?

En su cuenta de Instagram (@xavacoda), el último mensaje que se envió fue el 9 de agosto antes de morir, donde vemos una foto de Xava Drago en una de sus presentaciones, que va acompañado de un largo texto en la parte inferior.

En el que agradece a todas las personas que realizaron donativos. Anteriormente, el vocalista de CODA había pedido apoyo al público con donaciones económicas para poder pagar sus tratamientos médicos, por lo que había subido varias cuentas para que los usuarios pudieran enviar el dinero.

Sin embargo, en el último mensaje, agradeció a las personas que lo apoyaron, pero desafortunadamente los tratamientos médicos no fueron suficientes. Mencionando lo siguiente textualmente en la publicación de Instagram:

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tan buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado cómo unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”

¿Qué enfermedad padecía Xava Drago?

En el 2024, Xava Drago en sus redes sociales anunció que padecía de cáncer de estómago, aunque parecía que después de varios tratamientos había logrado salir adelante. No fue en abril del 2025 que anunció la aparición de la enfermedad, cuando tuvo que ser hospitalizado por complicaciones.

Siendo un momento crítico para el vocalista de CODA y su familia, por lo que se optó a la solicitud de donativos económicos para poder pagar todo el tratamiento médico y las visitas al hospital. El 21 de agosto del 2025, se hizo la publicación de su fallecimiento, donde se mandaban condolencias a los familiares y amigos más cercanos del reconocido cantante mexicano.