¿A Yolanda Andrade le quedan pocos años de vida?, esto se sabe de su estado de salud

Hay una gran preocupación con respecto al estado de salud de Yolanda Andrade, ya que hace tres años está luchando contra una enfermedad agresiva. La conductora y actriz ha despertado inquietud luego de un video que publicó.

Hermana de Yolanda Andrade desmiente la muerte de la actriz al publicar videos [VIDEO] Yolanda Andrade, su familia y Montserrat Oliver compartieron su molestia por la nota falsa del fallecimiento de la actriz.

Yolanda atraviesa una enfermedad crónica degenerativa, durante 2023 y 2024 intentó recuperar tanto su vida como su trabajo, por lo que se la pudo ver en el programa que comparte con Montserrat Oliver, su amiga confidencial.

Sin embargo, todo pareció derrumbarse cuando este año se realizó varios tratamientos en clínicas de Estados Unidos. El resultado fue que su enfermedad no tiene cura.

¿Cómo se encuentra de salud Yolanda Andrade?

Actualmente Yolanda tiene una actividad constante en las redes sociales donde comparte videos de su cotidianidad. Así es que podemos verla en la playa Mazatlán que es el lugar donde optó por vivir para llevar mejor su enfermedad.

La conductora grabó dos videos con motivo de celebrar el cumpleaños de Thalía, una de sus mejores amigas. En uno de ellos participó la cantante ya que hicieron un montaje de videos que grabaron cada una de ellas por separado bailando “You´re the One That I Want” de la película Vaselina.

https://www.instagram.com/p/DN1jAUzWrXS/

La polémica surgió en el segundo video donde se puede ver a Yolanda hablando a la cámara para desearle felicidades a Thalía. En su discurso se la ve muy desmejorada y sus seguidores se mostraron muy preocupados.

El segundo video fue el que resultó polémico: Yolanda habla frente a la cámara para desearle felicidad absoluta a Thalía pero su discurso deriva luego hacia la longevidad de su abuelita.

La frase que desató la polémica fue: “A mí no me gustaría vivir 105 años... bueno, yo no voy a vivir 105 años, con trabajos voy a vivir 5".

https://www.instagram.com/reel/DN57NqFjybl/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f3ffeaf2-f33d-4a69-84e7-15e4999e0ce9

¿A Yolanda Andrade le quedan pocos años de vida?

Los dos diagnósticos que tiene con respecto a su enfermedad, es que está atravesando una esclerosis. La frase que mencionó en el video parece hacer referencia a la esperanza de vida que le habrían dado los médicos.

En cuanto a la esclerosis lateral amiotriófica, es una enfermedad que no tiene cura y no hay mucha expectativa de vida para los pacientes.

