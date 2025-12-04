Estuvo en LA ACADEMIA y ahora es parte de las artistas MÁS escuchadas en México según SPOTIFY WRAPPED 2025

Yuridia es la cuarta mujer más escuchada en México en 2025 de acuerdo con resultados arrojados por SPOTIFY WRAPPED 2025. La artista que todos conocieron por su gran talento al estar en la cuarta generación de LA ACADEMIA en TV Azteca hoy es una de las artistas más talentosas de todo el país.

¿Qué proyectos tiene Yuridia actualmente?

La intérprete de temas icónicos como Ya Te Olvide, Qué Agonía, Amigos No por Favor, o Ya Es Muy Tarde hoy en día cuenta con un éxito rotundo al obtener un gran lugar dentro del mayor número de reproducciones en sus canciones a nivel nacional.

Uno de sus proyectos más recientes fue el lanzamiento de su álbum Monumental (En Vivo Desde la Plaza de Toros la México), el cuál contiene 37 canciones y posee una duración de dos horas con un minuto. En este proyecto se incluyen temas como Lo Que Son Las Cosas, Señora, Como Yo Nadie Te Ha Amado, No Son Horas, Ahora Entendí, Angel, Maldita Primavera, Enamorada y Herida, entre otras. Este show, el cuál ha sido uno de los más importantes en su carrera, y el cual fue grabado durante la presentación que ofreció, hoy es parte de un álbum en plataformas que acapara miles de reproducciones.

Por otro lado, lanzó su sencillo “Querida Socia” rindiendo un homenaje a La Diva de la Banda, Jenni Rivera. La cantante mencionó que quiso hacer esto ya que Jenni siempre fue una inspiración para ella en su carrera “Desde chiquita la vi luchar por tener su lugar en la música” dijo. Además de que mencionó que La Diva fue un referente para que se animará a entrar en el mundo del regional mexicano.

Crédito: @yuritaflowers Yuridia, ex integrante de La Academia

¿Quiénes son las cantantes más escuchadas en México según SPOTIFY WRAPPED 2025?

Las mujeres que encabezan el top de artistas mexicanas más escuchadas son las siguientes: En primer lugar Mon Laferte, en segundo Belinda, en tercer Ha*Ash, en cuarto Yuridia y finalmente en quinto lugar Kenia Os.

Todas ellas cuentan con carreras llenas de éxito, grandes canciones y proyectos musicales que las han posicionado no solo como las favoritas sino que están dejando un legado muy grande en la música abriendo paso a más mujeres que buscan dedicarse a la música y vivir de su sueño.

Cada una de ellas ha demostrado que sus números se deben a su esfuerzo en cada concepto de sus álbumes, en sus letras, en la producción musical, en los shows sorprendentes que ofrecen y sobre todo en el gran cariño y respeto que le tienen a su público, mismo que las escucha y las posiciona en estos lugares de reconocimiento.