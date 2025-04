Felipe Gil da sus primeras declaraciones tras la muerte de Felicia Garza

En días pasados les informamos sobre la muerte simbólica de la compositora trans Felicia Garza , pues la también cantante anunció que retomaría su vida y carrera profesional pero ahora como hombre y bajo el nombre de su antigua identidad, Felipe Gil.

Durante muchos años Felicia Garza fue un referente de la comunidad trans, sin embargo, recientemente el periodista argentino Maximiliano Lumbia informó que Felicia García ha fallecido de forma simbólica, pues la compositora retomará su identidad anterior como Felipe Fil.

¿Por qué dejó de ser Felicia Garza?

El periodista Maximiliano Lumbia declaró que la compositora de temas como “Lo Que Pasó, Paso”, “Yo Sin Tu Amor” y “La Felicidad”, por mencionar algunos, pidió que dejaran de llamarla Felicia Garza.

“No sabemos por qué motivo, pero Felicia Garza de alguna manera murió, como en algún momento lo hizo Felipe Gil. Ahora, simbólicamente, falleció Felicia Garza para dar un renacer a Felipe Gil”, explicó el periodista. Esta decisión también implica el retiro definitivo del artista de la vida pública, detalló Lumbia.

“Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido (...) La llamo y me dice: ‘yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más’, le dije: ‘¿pero cómo Felicia?’, y me dijo: ‘no me digas más Felicia, soy Felipe’, ahí advertí yo que Felicia había desaparecido”.

¿Qué dijo Felipe Gil? El cantautor Felipe Gil reapareció recientemente para hablar sobre su retorno a la identidad masculina y la muerte simbólica de Felicia Garza, luego de varios años de identificarse como mujer trans.

De acuerdo con el ahora compositor, su decisión estuvo marcada por una serie de eventos personales y emocionales de gran impacto.

Durante una llamada con el canal de YouTube de Flor Rubio, el artista pidió respeto a su privacidad: “Me ha hablado todo el mundo, entonces te lo voy a decir a ti: no doy entrevistas, no contesto nada, hace tiempo me retiré de la vida pública”.

Rubio explicó que su colaborador, ‘El Chiapaneco’, amigo cercano del compositor, le compartió detalles sobre esta decisión. “Felicia Garza tomó la decisión de volver a ser Felipe Gil por la muerte de su hija, que lo marcó terriblemente. Esto ayudó a que él volviera a acercarse a su familia, de la cual estaba muy alejado, justamente por esta transición”.

¿Hubo otros factores?

Carlo Uriel, colaborador del programa, indicó que otro factor determinando fue el malestar consigo mismo: “Por la muerte de su hija cayó en una fuerte depresión y, en un viaje de introspección, no le gustó lo que había hecho en su transición”.

“Me cuentan que renació en él una visión homofóbica que antes tenía. Se empezó a dar mucho asco, sintió odio hacia él mismo y decidió hacer un punto final a Felicia Garza”, agregó.