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FOTOS | Alejandra Guzmán detuvo un concierto y te decimos la razón
Alejandra Guzmán se presentó en Monterrey pero decidió detener uno de sus conciertos en ese lugar y en Ventaneando sabemos cuál fue la razón de esto.
FOTOS | Los vicios y amores fallidos en la vida de Alejandra Guzmán
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