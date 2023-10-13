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FOTOS | Eugenio Derbez, su nueva película y un proyecto muy personal

Eugenio Derbez contó absolutamente todos los detalles de su nueva película a Ventaneando. Además, nos dijo todavía más de su carrera en la pantalla grande.

Por: Caleb López

Eugenio Derbez, su nueva película y un proyecto muy personal

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