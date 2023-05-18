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Luis Miguel: fotos del antes y después del cambio del Sol de México.

Luis Miguel vive su mejor momento en el amor, en el trabajo, pero ¿lo recuerdas de bebé?, ¡dale un repaso al Sol de México en fotos!

Por: Maribel Velázquez

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Luis Miguel con su papá.jpg
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