FOTOS: Shanik Aspe es una artista llena de talento y de carisma.

Shanik Aspe es una de las personalidades de televisión y de los escenarios más reconocidas de nuestro país, y nosotros te vamos a contar más de su exitosa carrera en esta galería que tenemos preparada para ti.

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SU VIDA

Shanik Aspe nació en Acapulco el 27 de diciembre de 1984 y desde una edad supo que los escenarios iban a formar parte de su vida. Intentó inscribirse en distinos concursos y certámenes de belleza. Lamentablemente, Shanik no pudo participar por los lineamientos de estos eventos. Ella no se rindió y buscó la manera de poder ingresar al mundo de la farándula, y encontró un modo de hacer en la televisión mexicana. Comenzó su carrera en una de las televisoras más importantes de México, y tiempo despúes, ingresó a las filas de TV Azteca para estar en los programas de HitM3 y Este es mi estilo.

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SU CARRERA EN LA TELEVISIÓN

Mostrando una gran habilidad y capacidad para la conducción, Shanik Aspe ha podido participar en distintos programas de televisión. Su carisma y belleza fueron uno de los motivos por los que ella se volvía el centro de atención en el lugar en el que estuviera y el público también mostraba mucho aprecio por Shanik. Las oportunidades no dejaron de presentarse, y Shanik Aspe pudo perseguir otro de sus grandes sueños: una carrera como cantante.

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LA MÚSICA Y SHANIK

Después de convertirse en uno de los rostros más reconocidos y admirados de la televisión, Shanik tuvo la oportunidad de participar en un reality de canto de uno de los servicios de streaming más importantes del mundo, y eso ayudó a que Shanik pudiera comenzar una carrera musical. Ella se asesoró y se preparó con algunos de los productores y profesores más importantes de la industria, y ha podido lanzar sus primeras producciones musicales.