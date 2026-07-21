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Daniel Goleman, psicólogo estadounidense: “La verdadera empatía no significa solo sentir el dolor de otra persona...”
Esta reflexión forma parte de una visión más amplia sobre las relaciones humanas y el comportamiento social. Descubre el significado profundo y cómo aplicarlo en tu día a día.
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Mihály Csíkszentmihályi, psicólogo húngaro: “Las mejores experiencias de la vida no son pasivas ni relajantes”
Como parte de su trayectoria, el psicólogo fungió investigador y académico, además de que se le reconoce como uno de los pioneros de la “psicología positiva”
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Erich Fromm, psicoanalista alemán: “El amor inmaduro dice: te amo porque te necesito”
Su ideología sigue vigente especialmente esta frase donde habla sobre la dependencia emocional en el amor
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Carl Jung, psicólogo suizo: “Quien mira hacia afuera sueña; quien mira hacia adentro despierta”
La reflexión sigue vigente por el impacto que tiene actualmente en temas como la salud emocional, la ansiedad, el autoconocimiento y la necesidad de encontrar propósito en la vida. Te decimos de qué trata
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5 frases de amor para dedicar a tu pareja
Las frases de amor son elementales para mantener la llama de la relación viva, por eso la Inteligencia Artificial te recomienda las siguientes para dedicar.
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Carl Jung, psicólogo suizo: "Lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma"
El psicólogo dejó incontables aportaciones a la psiquiatría, incluyendo esta frase que hace referencia a dejar de negar lo evidente para un cambio genuino.
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William James, psicólogo: “Cree que tu vida vale la pena y esa creencia ayudará a crear el hecho"
Aunque esta frase tiene más de 100 años, las palabras de William James sobre darle un sentido a la vida siguen resonando en el ideal contemporáneo.
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Sigmund Freud, reconocido psicólogo: "Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas"
La frase con la que el reconocido psicólogo marca una fuerte reflexión sobre reprimir emociones como el enojo, tristeza o miedo
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Florence Nightingale, pionera de la enfermería: “El ambiente en el hogar influye directamente en la salud”
Esta importante filosofía médica puedes aplicarla en tu rutina diaria; ela creía que la enfermería debe poner al paciente en las mejores condiciones para que “la naturaleza actúe”
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No creerás cuál es el verdadero significado de la palabra "carnal": ya ni querrás decirle así a tu amigo
Aunque muchos la usan para referirse a alguien cercano, su origen real no es tan conveniente: el término está ligado a connotaciones poco amistosas.
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