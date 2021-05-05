Frida Sofía cumple amenaza y se quita el apellido Guzmán.

Frida Sofía se convirtió en una de las mujeres más polémicas en la industria del espectáculo, pues arremetió contra su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso sexual.

Por si fuera poco, la joven también tachó a La Reina de Corazones de presunta mala madre, quien la descuidó durante su infancia.

La polémica parece no tener fin, pues Frida Sofía cambió su apellido Guzmán por Moctezuma, en sus redes sociales.

La intérprete de Ándale refrendó que no desea ser parte de la famosa familia Guzmán, misma que alberga a importantes figuras del medio del espectáculo.

Millones de internautas quedaron impactadas ante el cambio de apellido de Frida Sofía. Y es que, la joven influencer, tomó la decisión de un día a otro, dejando a todos atónitos con su decisión.

Tal parece que Frida Sofía solo desea mantener contacto con su familia paterna, incluyendo su papá Pablo Moctezuma.

Recordemos que Beatriz Pasquel, pareja de Pablo Moctezuma, también mostró gran apoyo a la joven de 29 años.

En su momento, la señora se manifestó con un mensaje en su cuenta de Instagram, brindando todo su apoyo a la hija de Alejandra Guzmán.

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Enrique Guzmán no da marcha atrás en su denuncia contra Frida Sofía

El día de ayer, Don Enrique Guzmán se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia contra Frida Sofía.

El rockero caminó a paso apresurado para evitar ser cuestionado por los reporteros; sin embargo, se le vio decidido a su llegada a los juzgados de la Ciudad de México.

Además, algunas fuentes extraoficiales confirmaron que el papá de Alejandra Guzmán, también denunció al periodista que publicó la entrevista con Frida Sofía confesando su abuso sexual.

No cabe duda que la familia Guzmán atraviesa por uno de los momentos más polémicos de toda su carrera artística. Los nombres de Alejandra, Enrique y Frida, no dejan de hacer eco entre el público mexicano.

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