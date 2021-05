Frida Sofía pide a su mamá que le devuelva su virginidad y una propiedad.

La joven empresaria reaccionó en sus redes sociales al supuesto cambio que hizo la rockera en su testamento, donde la habría dejado fuera.

Tras haber hecho fuertes declaraciones sobre el abuso que vivió por parte de su abuelo Enrique Guzman así como de exparejas de Alejandra Guzmán, Frida Sofía no para de recibir críticas y comentarios negativos de quienes aseguran que la joven influencer está mintiendo.

Sobre el rumor que asegura que Alejandra Guzmán habría sacado del testamento a su hija, Frida Sofía aseguró que no es algo que le interese, pues hay cosas como su inocencia, su libertad y su virginidad que son más importantes y que ya no podrá tener.

La joven, indicó por medio de sus redes sociales que no espera por la herencia como buitre, si así fuera, no habría revelado los abusos:“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor: fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos, ¿cómo para qué?. Dinero viene y va gente, yo no necesito estar de buitre esperando a que se mueran para recibir dinero, ese es otro. Ni siquiera se imaginan lo que es la fama y el dinero, no se confundan”.

Frida, quien recientemente se cambió el apellido Guzmán por Moctezuma, aseguró que está cansada que le echen en cara el departamento en Miami que su mamá le regaló y lo definió como “jaulita de oro”.

“El depa, el depa, el depa, hubiera estado mejor el tiempo y el amor, ya a** con su pinc** depa, que al final es lo que según ella me dio con amor, cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro. Al final, si quieren hablar de propiedades… ella me debe una casa que me regaló una abuela paterna que vale mucho más que esta pinche jaulita de oro”.

Frida también le mandó un mensaje a Alejandra Guzmán: “O sea, mejor díganle a la Yo-yo que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, si, su culpa por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel siempre”.

Por otro lado, Frida Sofía confesó en entrevista con Lucía Mendez, que María Felix, quien fue su madrina le dejó como herencia unas costosas joyas que aún tiene en su poder.

Expertos indicaron que las joyas de la fallecida Diva que tiene Frida Sofía tendría un valor de aproximadamente 100 mil dólares.

