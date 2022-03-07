FOTOS | Gaby Ramirez se sacude la soltería: "Estoy muy enamorada".

La presentadora de televisión, Gaby Ramirez, se encuentra caminando entre las nubes ¿la razón? ¡Cupido la flechó con una de sus flechas más gordas!

Aunque la nacida en Monterrey desde hace algunos días traía un brillo extra en el rostro pocos supieron descifrar por qué ¡hasta que su galán ventiló el secreto!

Resulta que Ramírez está de romance nada más y nada menos que con el actor Markin López.

Fue durante el programa del fin de semana, del que es titular, que se le cuestionó sobre ese corazón en la imagen que usó en sus historias de Instagram.

Un tanto tímida respondió: “Lo único que les puedo decir es que estoy sumamente feliz, estoy muy enamorada, pero va empezando todo, tranquilito. Yo creo que se nota mi cara de felicidad, con la sonrisa se dice todo”.

Aunque la presentadora no dio más detalles sobre su relación, se le nota de inmediato (como bien dice ella) que está muy enamorada, sobre todo feliz de esta al lado de un gran hombre.

¡Conoce en fotos al galán de Gaby Ramírez!

