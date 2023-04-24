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FOTOS | Razones por las que Cristiano Ronaldo se estaría separando de Georgina.

Si el río suena, es porque agua lleva... Desde hace meses, medios internacionales indican que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían por separarse...

Por: Ana Patricia Pérez

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