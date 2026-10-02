UNO de los Granjeros recibe información del exterior; una acción penada en La Granja VIP, Adal Ramones confronta al culpable
¡PROHIBIDO! Un Granjero recibe información de afuera, una trampa que es penada en La Granja VIP y que ya cuenta con pruebas físicas; ¿de quién se trata?
Todos los Granjeros son sorprendidos al mencionarse que uno de ellos reciben información de afuera, ya que es trampa y afecta la forma en que se desarrolla La Granja VIP, ya que en el contrato de su ingreso se menciona explícitamente la gravedad de la situación. Explicando cómo la información se intentó introducir de forma secreta.