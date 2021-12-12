Conoce a las parejas de la vida real del reparto de La Casa de Papel.

La Casa de Papel guarda varias sorpresas, entre ellas, algunas parejas de la vida real que forman parte del reparto, como es el caso de Úrsula Corberó, quien sostiene una relación amorosa con el actor argentino Chino Darín.

Álvaro Morte

El histrión que da vida al Profesor está casado con la estilista Blanca Clemente, con quien tiene dos hijos, los gemelos León y Julieta.

Jaime Lorente

La pareja de Jaime Lorente es Marta, una joven originaria de San Sebastián, España, a la que conoció en el set de grabación de la serie y es parte del equipo de vestuario de la serie de Netflix.

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Darko Peric

El actor serbio de 44 años que interpreta a Helsinki, está casado desde hace más de dos décadas con Roxi, una mujer serbia, y tiene una hija.

Esther Acebo

Esther Acebo tendrá un hijo con Alejandro Tous, un actor al que conoció en medio de una grabación y que es hermano gemelo de Ángel Tous, exesposo de la triunfadora de la segunda edición de “Gran Hermano”, Sabrina Mahi.

Miguel Herrán

El histrión que interpretó a Río por cinco temporadas mantiene una relación con la actriz Sandra Escacena, pero no les gusta exponer su romance en las redes sociales.

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