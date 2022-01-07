FOTOS | Heliud Pulido, campeón confirmado para Exatlón All Star.

Heliud Pulido listo para Exatlón All Star.

Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!

Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y claro que Heliud Pulido fue convocado!

El “Agui-león” participó en la segunda temporada y logró quedarse con la victoria convirtiéndose para muchos en el atleta más imponente que habían tenido las playas de Exatlón, pues su velocidad y destreza no son de este mundo. Para la cuarta temporada hizo un extraordinario papel, sin embargo, Patricio Araujo lo dejó fuera de la competencia a unas semanas de la gran final. Ahora dice que sí al reto de Exatlón All Star ¿Ganará su segundo trofeo?

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Estreno Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.