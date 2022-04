Horóscopo de hoy lunes 25 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Tus objetivos serán los que te acerquen al ascenso que siempre has deseado. El momento presente puede ser el que te haga sentir especialmente bien, tienes mucho qué ofrecer a aquello que te atormenta. Invierte toda tu fuerza para conseguir un objetivo importante, alejar cualquier miedo de tu propio ser. El color de la semana para concretar proyectos es marrón. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Todo sucede por algún motivo. Tus esperanzas de transformarte en alguien un poco más optimista se empiezan hacer realidad color de la semana para esta meta el amarillo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: La bebida es uno de los componentes más importantes de tu dieta. Si te cuidas, pero, por otro lado, consumes bebidas azucaradas, el resultado puede ser terrible. El agua es la única bebida que no trae consigo ninguna caloría. Verás que acostumbrarte a beberla puede acabar siendo algo muy necesario para lograr unos resultados óptimos. El color rosa hará que recuerdes el amor es el quinto elemento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Si crees que tu cuerpo puede reaccionar de forma diferente haz algo para que todo encaje mejor. Las novedades personales pueden acabar de darte el empujón que necesitas para llegar a cumplir con éxito todos tus propósitos. Adaptarte a lo que tienes es indispensable y totalmente necesario para la mejora de tu bienestar a todos los niveles. Color de la semana violeta para cambiar esa energía. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Ten en cuenta que el cambio a la hora de cuidar tu salud solo se producirá cuando seas sincero contigo mismo. Será un nuevo cambio de rumbo que te permitirá encajar algunos duros golpes con los que hasta la fecha has tenido que lidiar. Sin miedo a nada todo puede ser posible. El color negro te apoya a sincerarte contigo a no ver falsas ilusiones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Tener amigos tóxicos es lo peor que podría pasarte. Ellos te hacen sentir mal, rodeado de ese tipo de pensamientos que te colocan en una situación de lo más preocupante. Las influencias que te están enviando pueden acabar siendo las que marquen de cerca este día. Deshazte de ellas. Color de la semana para poner limites es el rojo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Los silencios son necesarios. Quizá necesitas esta tranquilidad para que tu cuerpo y tu mente acaben de estar perfectamente conectadas con el universo. La meditación va de la mano de esta relativa calma que está en camino. Te lanzarás hacia una dirección que será determinante para tu bienestar futuro. Usa el color azul cielo para lograr esta conexión de paz. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: No pongas excusas en este momento, no servirá de nada, la luna juega de tu parte y te ayudará a encontrar la motivación que necesitas para sentirte en plena forma. Todo sucede por un motivo, no te alejes de lo que te hace feliz, es en cierta manera lo que más te conviene. El color plata hace que tengas mayor conexión con la luna. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Permite que todo acabe fluyendo de la manera más directa y en plena forma, te lo mereces. Tu ritmo de vida afecta directamente a una salud que se va deteriorando por momentos. Color de la semana para tener más conciencia verde. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Todo lo que pasa es por algo, puede acabar siendo el pequeño avance que esperabas que llegase. Hasta este día no has tenido consciencia de lo importante que es hacer ejercicio. Ser constante es fundamental para ti, cuando estás preparado para llegar hasta un objetivo de salud determinado, lo notas. Color de la semana para la salud blanco. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Sabrás conseguir un marcado equilibrio de elementos que serán los que conseguirán que tu cuerpo y mente acaben gestándose de una forma diferente. El poder de que todo se mantenga en perfecta armonía recae en ti mismo y es en cierta manera lo que hará que te reactives de nuevo. Asume tus capacidades. Reactívate con el color rojo para usar esta semana. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Las frutas y verduras son tan necesarias que verás la capacidad que tienen para hacerte sentir bien. Podrás enfrentarte a una serie de beneficios que empezarán con un tránsito intestinal capaz de hacer que el estreñimiento pase a la historia. Color de la semana para lograr tener conexión divina dorado. Ve tu horóscopo completo aquí...