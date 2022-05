Horóscopo de hoy viernes 13 de mayo de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Cuando vayas de viaje, procura no ir con varios, algo podría sucederles. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Hoy descubrirás muchas cosas acerca de estos seres de lux con quienes nos cruzamos en la vida porque tienen una misión que cumplir, personas con las que no coincidimos a diario. Este día es muy apropiado para profundizar en este tema espiritual. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Es un buen momento para un cambio profesional, los Astros te protegen. Explora en este terreno que tanto te gusta y que ahora parece tan apropiado. No lo dejes en una inclinación, cursa los estudios que sean necesarios y haz de ello tu profesión. Ve tu horóscopo completo aquí...



Signos de Tierra

Tauro: Arréglate con esmero y verás como esto te hace sentir renovado. Recorre las tiendas, revisa las propuestas online y no te quedes con lo primero que veas. Elígelo con el corazón y acertarás de lleno. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: ¡Inventa cosas! Eres un genio para ello, creativo. Por la noche, dedica tiempo a cuidados personales. Ponte una mascarilla a base de clara de huevo batida con unas gotas de limón, que te ayudará a purificar y clarificar tu cutis. Después, utiliza tu crema hidratante favorita y tu piel resplandecerá. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Si tu voz interior te dice que intentes retomar ese contacto, hazlo. Agradecerás a diario haber tenido tan buena fortuna. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de mayo de 2022.

Géminis: Es muy importante que no te dejes llevar por el tedio y la ansiedad si no tienes grandes planes. Tómate hoy las cosas con calma. Haz en cada momento lo que te apetezca y no te impongas obligaciones como haces a diario, a lo sumo algún reto que te dé satisfacción cumplir. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Libera espacio para que puedan entrar energías positivas. Para limpiar y purificar el ambiente quema un poco de tomillo y unas hojas de laurel en cada una de las estancias. Comprobarás que por la noche duermes mejor y que tu ansiedad mejora y también tu relación tu pareja. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Si recibes buenas noticias y te sientes feliz, ¡Comparte ese momento! No creas que lo van a tomar como un alarde, eres querido a diario por tu buen carácter y será algo positivo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Piénsalo bien, tanto las relaciones informales como un compromiso, tienen sus pros y sus contras. Te conviene una u otra según el momento de la vida en que estés. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Una experiencia espiritual siempre enriquece y parece que tú la estás necesitando. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Será un día perfecto para realizar viajes y contactos con personas que se encuentran lejos. Las pruebas en la vida siempre sirven para avanzar y recapitular, así cuando veas que surgen problemas en tus relaciones. De todo se puede aprender. Ve con cuidado porque no todos los amigos son tan leales como crees. Vigila tus palabras y procura no criticar porque las palabras se pueden volver en tu contra. Ve tu horóscopo completo aquí...