Luna en Capricornio y Saturno en Piscis: 3 signos zodiacales lograrán saldar sus deudas en octubre, según la astrología

La Luna ingresará en Acuario en horas de la noche de este miércoles 1 de octubre, pero antes dejará la casa de Capricornio formando una alineación con Saturno. Según indica la astrología, este planeta se encuentra retrogradando en Piscis y se ha alineado con el satélite natural de la Tierra en un ángulo de 60 grados.

Conoce cuál es la energía disponible de crecimiento y evolución para los signos más favorecidos por este tránsito astrológico. Su influencia es breve, pero sus efectos se notarán a largo plazo.

¿Qué significa el sextil entre la Luna en Capricornio y Saturno en Piscis según la astrología?

La alineación en sextil entre la Luna en Capricornio y Saturno en Piscis se traduce en una energía del universo que invita a dar estructura a la sensibilidad. Esto significa organizar las emociones sin reprimirlas. Pero también poner sanos límites desde la empatía.

La influencia de este sextil que tendrá lugar durante la jornada del miércoles 1 de octubre de 2025 es favorable para trabajar en proyectos a largo plazo que requieren tanto intuición como responsabilidad. La energía del día ayuda a mantener el equilibrio en situaciones de presión y cuidar a otros desde un lugar maduro, sin cargar culpas ni sacrificarse en exceso.

Muchas personas pueden canalizar emociones profundas con disciplina, por ejemplo, a través de terapias o rutinas de autocuidado. Es un momento propicio para integrar lo espiritual con lo material y crear bases sólidas en relaciones familiares o de pareja, pero también en asuntos de negocios y saldo de deudas.

Los 3 signos zodiacales más favorecidos por la alineación de la Luna en Capricornio y Saturno en Piscis

Esta alineación puede favorecer a ciertos signos zodiacales en el mes de octubre 2025, específicamente en el tema de saldar deudas y ordenar lo económico. Este aspecto aporta madurez, disciplina y responsabilidad financiera junto con la capacidad de organizar lo confuso o caótico. Por eso es ideal para poner en orden cuentas pendientes.

