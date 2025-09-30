Luna en Capricornio y Júpiter en Cáncer: 5 signos se verán afectados por los astros en los próximos días

La Luna sigue recorriendo la casa de Capricornio hasta la tarde del 1 de octubre. Durante su tránsito, se ha alineado en sextil (60 grados) con Júpiter. Este planeta se encuentra en el grado 22 de Cáncer. Según la astrología, dicha alineación irradia una energía muy favorable.

Conoce cuáles son los 5 signos zodiacales más favorecidos por este tránsito y alineación con la que se despide septiembre de 2025. El noveno mes del año presentó desafíos, pero también dejó recompensas.

¿Qué significa la alineación en sextil entre la Luna en Capricornio y Júpiter en Cáncer según la astrología?

Según la astrología, el sextil entre la Luna en Capricornio y de Júpiter en Cáncer se traduce en una energía cósmica disponible que invita a trazar un puente entre lo emocional y lo práctico. Esta alineación favorece la madurez emocional: la capacidad de sentir intensamente, pero con responsabilidad y estructura.

Durante la influencia breve de esta alineación, las personas pueden comenzar el camino para encontrar equilibrio entre la vida privada y las metas profesionales. El universo potencia la protección y estabilidad: es un buen momento para fortalecer vínculos familiares o afectivos desde la seriedad y el compromiso.

Los 5 signos zodiacales que pueden sacar provecho de la energía disponible del sextil entre la Luna en Capricornio y Júpiter en Cáncer

Las personas favorecidas por la alineación de la Luna y Júpiter son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Cáncer Virgo Escorpio Capricornio Piscis

Los nativos de estos signos zodiacales de agua y tierra son los más receptivos a poner en marcha algunos cambios necesarios para su evolución y crecimiento. Se potencia la gran capacidad para planificar el futuro con visión emocional y práctica al mismo tiempo.

Pueden aprovechar la energía propicia para asuntos inmobiliarios, proyectos familiares y la creación de hogares con bases sólidas. Hay una apertura a la generosidad responsable, es decir, ayudar a otros, pero sin perder estabilidad propia.

Estos signos zodiacales deben entender que la expansión emocional de Júpiter en Cáncer encuentra un cauce firme con la alineación de la Luna en Capricornio. Es una energía que pone de manifiesto la invitación del universo para la construcción de la seguridad emocional y material, pero siempre con madurez, entendiendo que la abundancia compartida es más expansiva que la individual.