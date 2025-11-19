Así puedes preparar una cena de navidad con menos de 1.000 pesos para 6 personas
No hace falta que gastes demasiado dinero para una comida deliciosa, es por esto que te vamos a contar cómo ahorrar y comer rico.
Estamos a muy poco tiempo de que llegue una de las festividades más esperada que es la Navidad. Para su llegada se prepara la decoración, los regalos y por supuesto la cena para la noche del 24 de diciembre.
Las opciones más tradicionales son romeritos, pavo o bacalao pero estos alimentos en los últimos años ha ido sufriendo un incremento en sus precios por lo que hacen que el banquete navideño sea más costoso.
Si tienes poco presupuesto o en definitiva no quieres gastar de más en la cena, pues te vamos a contar cómo puedes preparar una cena para 6 personas con menos de 1,000 pesos.
¿Cómo preparar una cena de Navidad económica?
La magia de la navidad no depende solo del dinero sino de las ganas y amor que le pongamos a lo que hacemos. En cuanto a la cena no hace falta un gasto excesivo para comer rico por lo que esta propuesta de seguro te va a encantar y quedarás muy bien con tu familia.
Una recomendación es preparar un menú de dos tiempos con bebida incluida. Con 900 pesos podrás contar con guarniciones y bebidas para seis personas. El mismo consta de:
Platillo principal: pollo entero al horno con hierbas y limón.
- Guarnición 1: arroz blanco con verduras.
- Guarnición 2: ensalada navideña de manzana, pasas, nuez, crema.
- Bebida: ponche navideño de frutas calientes
- Postre: gelatina navideña sencilla
¿Cuánto cuestan los ingredientes?
Aproximadamente esto es lo que deberás gastar en los ingredientes:
Plato principal
1 pollo entero de 2 kilos
Precio aproximado:100 pesos
1/2 kilo de limones
Precio estimado:15 pesos
30 gramos de hierbas finas secas
Precio aproximado:30 pesos
Subtotal: 145 pesos
Guarnición
1/2 kilo de arroz
Precio estimado (bolsa de 1 kilo):37 pesos
1 charola de zanahoria, papa y chícharo
Precioaproximado:35 pesos
Subtotal: 72 pesos
Ensalada de manzana
1.5 kilos de manzana amarilla
Valor aproximado:45 pesos
100 gramos de nuez
Precio estimado:80 pesos
100 gramos de pasas
Precio estimado:30 pesos
500 ml de crema
Precio estimado:40 pesos
Subtotal: 195 pesos
Ingredientes para el ponche (2 litros)
1 kilo de tejocote
Precio estimado:47 pesos
1 kilo de guayaba
Precio estimado:50 pesos
1 kilo de manzana
Precio aproximado:30 pesos
1 barra de piloncillo
Precio estimado:20 pesos
2 ramas de canela
Precio estimado (bolsa de 50 gramos):35 pesos
Subtotal: 182 pesos
Gelatina navideña sencilla
1 sobre o bolsa de gelatina
Precio estimado:11 pesos
1 lata de leche condensada
Precio estimado:20 pesos
1 manzana
Precio estimado:6 pesos
1 mandarina
Precio estimado:6 pesos
Subtotal: 43 pesos
Gastos no previstos
Monto sugerido:200 pesos
TOTAL: 837 pesos
De esta manera podrás tener un menú sumamente delicioso por lo que podrás disfrutar en familia para esta Navidad.