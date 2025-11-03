3 signos del zodiaco entran en crisis debido al tránsito de Mercurio retrógrado en Sagitario

Mercurio se encuentra recorriendo los primeros grados de Sagitario, pero el próximo domingo 9 de noviembre comenzará su tránsito retrógrado. Durante este aspecto planetario del mes que irá hasta el sábado 29, las personas de algunos signos del zodiaco podrían verse afectadas por la energía tensa y desafiante de este evento astrológico.

Así es como se pueden originar diversas situaciones desafiantes que van a exigir más calma y reflexión para algunas personas. Conoce cuál es la energía cósmica de superación personal y crecimiento que trae este tránsito astrológico, cuyo cambio de dirección se producirá el 18 de noviembre cuando el planeta siga retrogradando, pero en la casa de Escorpio.

¿Cuál es el significado astrológico del tránsito de Mercurio retrógrado en Sagitario?

El tránsito de Mercurio retrógrado en Sagitario se traduce en un período de revisión personal donde la comunicación se puede volver más introspectiva para reevaluar creencias, planes y perspectivas de vida. Este tránsito astrológico invita a revisar proyectos de crecimiento y cuestionar las certezas que antes parecían incuestionables.

Cuando Mercurio entra en “movimiento” retrógrado en este Sagitario, las personas se pueden presentar más sensibles a revisar decisiones tomadas con exceso de confianza o reflexionar sobre el rumbo que se está siguiendo. La energía suele ser como de sensación de desorientación temporal o falta de claridad mental, especialmente en temas relacionados con estudios, comunicación, viajes o trámites legales.

Sin embargo, este es un periodo especial para hacer una revisión de las metas y planes a largo plazo. El clima astrológico ayuda a ver el aprendizaje detrás de los errores para corregir caminos con mayor sabiduría. Esto puede traer consigo el renacimiento de ideas antiguas o proyectos pausados que merecen una segunda oportunidad.

Los 3 signos del zodiaco más afectado por la energía del tránsito de Mercurio retrógrado en Sagitario

Las personas favorecidas por el tránsito retrógrado de Mercurio en Sagitario son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Géminis

Virgo

Sagitario

Las personas de estos signos pueden atravesar situaciones de malentendidos, confusiones o retrasos en viajes, estudios o comunicaciones. Hay una tendencia a la dispersión mental o a hablar sin filtro, generando conflictos por palabras mal interpretadas.

La influencia energética de este tránsito puede estimular un exceso de autoconfianza en decisiones que requieren más análisis. Conviene revisar antes de actuar: confirmar fechas, leer con atención documentos, evitar discusiones impulsivas y reflexionar antes de expresar opiniones fuertes.

Según la astrología, comienza una etapa ideal para replantearse creencias limitantes, estudiar temas espirituales o filosóficos y encontrar una nueva forma de comunicar con propósito. Tras este período, la mente emerge más clara, flexible y conectada con una visión de vida más honesta y consciente.