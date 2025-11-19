Estos son los 4 mejores lugares para darse un buen desayuno en Tlaxcala
El estado de Tlaxcala ofrece opciones para desayunar delicioso y a buen precio. Estos son los sitios donde se puede comer saludable, abundante y a precios accesibles.
Si bien todo el territorio de México cuenta con opciones de desayuno para todos los gustos, Tlaxcala es uno de los estados del país donde se puede comer a primera hora del día con variedad de alimentos a precios asequibles.
Así es el caso de los siguientes lugares gastronómicos que ofrecen desayunos saludables y abundantes a precios económicos para toda la familia. Estos son los sitios que cuentan con diversidad de alimentos para empezar el día con energía y nutrición.
¿Cuáles son los 4 mejores restaurantes de Tlaxcala para desayunar rico y económico?
Estos son 4 sitios gastronómicos que han sido calificados por los visitantes por su atención, servicio y calidad general del ambiente.
- La Casa de los Murales (Tlaxcala Centro)
Este lugar es muy visitado por sus precios accesibles. Ofrece opciones saludables como omelettes con vegetales, frutas frescas, yogurt, jugos naturales y chilaquiles ligeros. Es céntrico y tiene muy buena relación calidad-precio.
- La Tía Yola (Apizaco)
Este sitio es famoso por preparar comida casera con ingredientes locales. Tiene desayunos nutritivos como avena con frutas, quesadillas de maíz azul, jugos verdes, huevos al comal y panes integrales. Es económico y sus porciones son abundantes.
- Café-Bistró La Concepción (Tlaxcala Capital)
Ideal para quienes buscan desayunos sanos y modernos. Ofrece bowls de frutas, smoothies, pan integral artesanal, sándwiches ligeros, huevos orgánicos y café de grano. Los precios son accesibles y el ambiente es tranquilo.
- Café del Cerro (San Pablo del Monte)
El ambiente de este lugar es rústico y posee opciones nutritivas. Tienen molletes ligeros, ensaladas, pan artesanal, huevos al gusto, infusiones naturales y frutas de temporada. Es uno de los lugares más económicos y con excelente atención.
¿Cuál es el gasto promedio en estos lugares de Tlaxcala para desayunar a precios accesibles?
Los promedios de gasto en estos sitios tlaxcaltecos pueden variar según la temporada, pero en general se mantienen los precios accesibles, especialmente en desayunos tradicionales y saludables.
El promedio de gasto por persona en La Casa de los Murales es de entre 90 y 140 pesos. En el caso de La Tía Yola, cada individuo puede gastar entre 70 y 120 pesos para desayunar.
En el caso del sitio capitalino del estado de Tlaxcala, Café-Bistró La Concepción, el promedio de gasto por persona es de entre 110 y 160 pesos. Pero los precios pueden ser un poco más elevados si se consumen productos artesanales y smoothies. Por su parte, en Café del Cerro, el gasto puede ser de entre 80 y 130 pesos.
