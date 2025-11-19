Estos son los 4 mejores lugares para darse un buen desayuno en Tlaxcala

Si bien todo el territorio de México cuenta con opciones de desayuno para todos los gustos, Tlaxcala es uno de los estados del país donde se puede comer a primera hora del día con variedad de alimentos a precios asequibles.

Así es el caso de los siguientes lugares gastronómicos que ofrecen desayunos saludables y abundantes a precios económicos para toda la familia. Estos son los sitios que cuentan con diversidad de alimentos para empezar el día con energía y nutrición.

¿Cuáles son los 4 mejores restaurantes de Tlaxcala para desayunar rico y económico?

Estos son 4 sitios gastronómicos que han sido calificados por los visitantes por su atención, servicio y calidad general del ambiente.



La Casa de los Murales (Tlaxcala Centro)

Este lugar es muy visitado por sus precios accesibles. Ofrece opciones saludables como omelettes con vegetales, frutas frescas, yogurt, jugos naturales y chilaquiles ligeros. Es céntrico y tiene muy buena relación calidad-precio.



La Tía Yola (Apizaco)

Este sitio es famoso por preparar comida casera con ingredientes locales. Tiene desayunos nutritivos como avena con frutas, quesadillas de maíz azul, jugos verdes, huevos al comal y panes integrales. Es económico y sus porciones son abundantes.



Café-Bistró La Concepción (Tlaxcala Capital)

Ideal para quienes buscan desayunos sanos y modernos. Ofrece bowls de frutas, smoothies, pan integral artesanal, sándwiches ligeros, huevos orgánicos y café de grano. Los precios son accesibles y el ambiente es tranquilo.

Café del Cerro (San Pablo del Monte)

El ambiente de este lugar es rústico y posee opciones nutritivas. Tienen molletes ligeros, ensaladas, pan artesanal, huevos al gusto, infusiones naturales y frutas de temporada. Es uno de los lugares más económicos y con excelente atención.

¿Cuál es el gasto promedio en estos lugares de Tlaxcala para desayunar a precios accesibles?

Los promedios de gasto en estos sitios tlaxcaltecos pueden variar según la temporada, pero en general se mantienen los precios accesibles, especialmente en desayunos tradicionales y saludables.

El promedio de gasto por persona en La Casa de los Murales es de entre 90 y 140 pesos. En el caso de La Tía Yola, cada individuo puede gastar entre 70 y 120 pesos para desayunar.

En el caso del sitio capitalino del estado de Tlaxcala, Café-Bistró La Concepción, el promedio de gasto por persona es de entre 110 y 160 pesos. Pero los precios pueden ser un poco más elevados si se consumen productos artesanales y smoothies. Por su parte, en Café del Cerro, el gasto puede ser de entre 80 y 130 pesos.