Así fue el concierto sinfónico de Ricky Martin en la Ciudad de México

Tal como se había anunciado, Ricky Martin se presentó este miércoles en la Arena Ciudad de México, acompañado por la orquesta The House Beat, con su tour titulado ‘Ricky Martin sinfónico’. En el abarrotado recinto, este fue el mensaje de bienvenida que dio a su público.

Buenas noches, México. ¿Cómo estás?, esta noche me siento más afortunado, porque estoy rodeado de un talento tan maravilloso, talento mexicano que está conmigo en este escenario. ¿Están listos para pasarla bien sí o no?, hoy vamos a pasar por muchas emociones, nos vamos desde lo romántico, hasta la fiesta, yo voy a dejar mi alma en este escenario, mi alma es tuya México, te quiero

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Fue con el tema ‘La Bomba’, que el boricua se despojó del saco, para luego enloquecer a sus fanáticos con sus singulares movimientos de cadera.

¿Qué dijo de su nueva colaboración con Christian Nodal?

Y no dudó en compartir que su nuevo disco ‘PLAY’, fue nominado al Grammy Latino y agradeció a Christian Nodal por su colaboración en el relanzamiento de su tema ‘Fuego de noche, nieve de día’.

Me llegó la noticia de que fue nominado, una vez más para el Latin Grammy, como mejor álbum del año y para mi, eso ya es ganar. Y, ayer también tuve el honor de lanzar mi más reciente sencillo, pero también, he tenido la oportunidad de estar frente a las cámaras con un gran, gran músico mexicano, Nodal, se llama ‘Fuego de noche, nieve de día’

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¿Quiénes fueron al concierto de Ricky Martin?

Por cierto que, entre los asistentes destacó la presencia del actor David Zepeda, quien disfrutó el concierto en primera fila, pero también, de su ex Rebecca de Alba, quien acudió con la fotógrafa Mariana Yazbek, así la vimos llegar.

La gira ‘Ricky Martin sinfónico’, continuará el 22 de septiembre en Querétaro, el 24 en León, Guanajuato; el día 27 en Guadalajara y el 29 de septiembre en Monterrey.

