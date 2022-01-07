FOTOS | Javi Márquez, subcampeón de la 4ta temporada, ¡a Exatlón All Star!

Javi Márquez “Big Papi” a Exatlón All Star.

Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!

Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y claro que Javi Márquez fue convocado!

Javi Márquez “Big Papi” participó en la segunda temporada. Quedó en tercer lugar, por debajo de Aristeo y Pato Araujo. Fue el “Aguileón” quien lo dejó fuera de la final. Considerado uno de los atletas que más garra y entrega deja en los circuitos. De igual manera, participó en la cuarta temporada junto con Héroes y Titanes. En esa emisión logró quedar en segundo lugar siendo el favorito de muchos fans. ¿La tercera será la vencida?

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Exatlón All Star, gran estreno el lunes 31 de enero a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.