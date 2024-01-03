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FOTOS | Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma, cancela boda con Eleazar Gómez

La influencer reveló que ya tenían todo listo para la boda, incluyendo el vestido, pero decidió cancelar todo. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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