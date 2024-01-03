FOTOS | Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma, cancela boda con Eleazar Gómez

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El actual Capataz compartió cómo logró hacerse un espacio en el mundo del espectáculo a base de esfuerzo.
Compartió que tuvo la oportunidad de conocer parte de la casa del cineastas en Guadalajara
Kat cambia el panorama y aumenta la tensión entre las Rojas.
La presión aumenta con dos Rojas en riesgo de eliminación.
Los Rojos destacan la entrega de sus compañeros dentro de la décima temporada de Exatlón México.
La ventaja divide los ánimos entre Rojos y Azules dentro de la décima temporada de Exatlón México
El Granjero ha recibido un fuerte apoyo por parte de sus seguidores fuera de La Granja VIP Segunda Temporada.
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Estamos en la semana de estreno de La Granja VIP y ha pasado de TODO. ¡En El Otro Lado de los Realities repasamos todas las polémicas!
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