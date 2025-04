José Luis Reséndez reta a Vanessa Arias tras ser acusado de agresivo: “que muestre pruebas”

Durante la última semana una de las polémicas más grandes que se han suscitado en el medio del espectáculo y entretenimiento nacional guarda relación con las declaraciones de Vanessa Arias, actriz que reveló que, durante su relación con José Luis Reséndez, este tenía afinidad por los hombres y, además, le hizo un daño físico y mental por el cual temió por su vida.

La actriz evidenció, en una entrevista que se ha vuelto viral últimamente aunque ya tiene algunos años de haberse hecho, que José Luis Reséndez era sumamente violento con ella al grado de empujarla, golpearla y lastimarla, mencionando además que una vez se lo encontró en una cama con un travesti. Ante esto, el actor de telenovelas finalmente salió a dar la cara por lo sucedido.

José Luis Reséndez reta a Vanessa Arias a mostrar pruebas

Durante una entrevista realizada en TikTok, el actor José Luis Reséndez negó por completo cualquier acusación en su contra y, por si fuera poco, retó a Vanessa Arias a mostrar todo lo que dice a través de pruebas contundentes. En el video se muestra a un hombre completamente alejado de lo que fue en la pantalla chica, pues este se dejó el cabello y la barba realmente largos.

“Yo no me tengo que defender de algo que no me afecta a mi, el que quiera creer lo que crea. Tráeme una denuncia y pruebas y no me estés difamando. Ella es feliz viéndome así, piensa que si yo no estoy como actor, le da felicidad”, mencionó José Luis Reséndez, quien ha estado alejado de los medios en los últimos meses y que, por ende, salió a dar la cara a través de este video.

¿José Luis Reséndez piensa demandar por difamación?

En la parte final de la entrevista, el actor mexicano no descartó la posibilidad de demandar a Vanessa Arias pues, desde su punto de vista, las declaraciones que está hecho únicamente buscan perjudicarlo sin tener pruebas contundentes al respecto: “Yo la voy a demandar por difamación. Hagámoslo, yo la invito a que haga esto legal, que diga mi nombre y lo sostenga”.