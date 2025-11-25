El video de Eugenio Derbez que enfureció a los fanáticos de Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez fue duramente criticado en redes sociales por su comportamiento durante la edición número 53 de los Premios Emmy Internacionales 2025, celebrados en Nueva York. La polémica surgió luego del fallecimiento de su expareja y madre de su hija Aislinn, la actriz de doblaje Gabriela Michel, ocurrido el pasado 24 de noviembre.

Usuarios en plataformas digitales calificaron como “inapropiado” el tono festivo de Derbez en la gala, señalando que su hija atraviesa un momento difícil tras la pérdida de su madre. La molestia se intensificó cuando el actor compartió en sus historias de Instagram imágenes sonrientes junto a colegas en la alfombra roja, acompañadas de frases como “¡Viva México!!!!!!”.

La polémica en redes sociales

Las publicaciones de Derbez coincidieron con el anuncio oficial de Aislinn sobre la muerte de Michel, lo que generó una ola de comentarios divididos. Algunos usuarios reprocharon la actitud del actor: “Se murió la mamá de su hija y ellos como si nada... Qué fuerte”, mientras otros defendieron que quizá no estaba enterado en ese momento: “Tal vez ni lo sabe, no manchen”.

En otras imágenes compartidas, se aprecia a su esposa Alessandra Rosaldo posando en las calles de Nueva York y escenas detrás de cámaras previas a la gala. Para algunos seguidores, el contenido reflejaba un contraste incómodo frente al duelo de su hija.

Relación entre Derbez y Gabriela Michel

Derbez y Michel fueron pareja hace varias décadas, pero su relación duró apenas un año después del nacimiento de Aislinn. Pese a ello, mantuvieron una comunicación cordial. Michel, reconocida actriz de doblaje, dejó un legado importante en la industria y su partida generó gran tristeza entre colegas y seguidores.

Reacciones encontradas

Los comentarios en redes sociales reflejaron posiciones opuestas. Mientras algunos exigían mayor respeto hacia el duelo de Aislinn, otros defendieron al actor: “Dejen disfrutar su momento por favor, él ya tendrá tiempo de despedirse y acompañar a su hija”. Otro usuario escribió: “Lo que Eugenio sube es de trabajo, la gente no conoce el verdadero personaje de Eugenio”.

El mensaje de Aislinn Derbez

Aislinn compartió un comunicado emotivo en sus redes sociales: “Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto”.

La controversia en torno a Eugenio Derbez refleja la tensión entre la vida pública de las celebridades y los momentos privados de duelo, un tema que sigue generando debate en la era digital.