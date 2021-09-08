Juan Pablo Medina comparte VIDEO en Instagram tras sufrir trombosis.

Juan Pablo Medina reapareció en sus historias de Instagram con un video del filme Enfermo amor, película que el actor grabó antes de sufrir trombosis.

El artista, de 43 años, compartió un detrás de cámaras de la película que incluye a reconocidos actores como Camila Sodi, Eréndira Ibarra, Jesús Zavala, Fernanda Castillo, Maya Zapata y muchos más.

Juan Pablo Medina no dudó en compartir avances del filme en sus historias de Instagram y dejó ver su emoción por futuros proyectos profesionales.

La cinta, producida por Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava, fue uno de los últimos trabajos de Medina antes de sufrir una amputación de pierna.

Juan Pablo Medina reapareció en sus redes sociales con un adelanto del mencionado filme, pero ya había dado pistas en otras publicaciones relacionadas a los Premios Ariel.

El artista no ha dejado de compartir sus logros profesionales, ya que ha sido nominado al Premio Ariel en la categoría Mejor Actor por la película El Club de los Idealistas.

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Juan Pablo Medina fue hospitalizado este mismo año

Fue a principios de agosto de 2021, cuando Juan Pablo Medina fue internado por un problema de trombosis en un hospital privado de la Ciudad de México.

Su equipo de comunicación pidió respeto para la salud del artista y sus problemas relacionados con la trombosis.

Semanas después, múltiples medios de comunicación dieron a conocer que Juan Pablo perdió una pierna debido a sus padecimientos médicos.

Pese a todo, el actor de La Casa de Las Flores no ha dado ninguna declaración sobre su estado de salud o tampoco ha aclarado los rumores de su pierna amputada.

Recordemos que, el también conocido como Chespi, es uno de los actores más queridos de México, ganándose un lugar en la industria cinematográfica con películas como La Casa de Las Flores, El club de los idealistas, Soy tu fan y otros.

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