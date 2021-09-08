¿Embargaron a Mauricio Islas? El actor responde en exclusiva.

Desde hace unos 10 años, Mauricio Islas enfrenta un proceso legal contra la revista TVNotas y en el más reciente número de ésta se asegura que sería embargado por perderla. Sin embargo, el participante de MasterChef Celebrity ya aclaró la situación a Ventaneando.

El actor dijo contundentemente que el artículo publicado por la revista mexicana de espectáculos no le quita el sueño, ni le preocupa, pues es el juzgado quien debe notificar del estatus de la demanda y no la publicación. Además, tampoco le han embargado su casa.

Me estoy ocupando, cuando suceden estas cosas hacen que tú te pongas a hablar y exhibir, enseñan sus cartas... mis cartas las sabrán en su momento en el juzgado.

Te soy honesto, ni estoy molesto, ni estoy preocupado, cuando conoces el tema de juzgados y abogados, no es algo que te quite el sueño, me lo está diciendo la revista, no me lo está diciendo un juez y todavía después de eso vienen lo amparos y una gran cantidad de cosas en un proceso legal

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La historia que la revista contó

TvNotas afirmó que Mauricio Islas deberá pagar alrededor de un millón de pesos o le embargarían sus bienes, ya que según ellos, el actor se negó a pagar ante el tribunal por una falta total de liquidez.

La publicación reportó que tras una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad, se encontró una a nombre del actor, por lo que fue embargada y puesta en garantia para ser subastada y pagar la deuda.

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