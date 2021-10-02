Kalimba explota tras caso de manutención de uno de sus hijos.

Kalimba se defendió de las acusaciones de su ex.

Kalimba desmintió que no se haga cargo de la manutención de uno de sus hijos. El cantante asegura que a quien presuntamente le consta eso, debería decírselo de frente y con pruebas en la mano.

Para bien o para mal que lo comprueben y listo, mi única aclaración es que quien se los dijo salga a la cámara y lo diga, porque las notas escritas ya me aburrieron. La verdad es que si a alguien se le ocurre decir lo que quiera, tiene derecho a decirlo pero con bases

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OV7 espera que se controle la pandemia para hacer su gira

El integrante de OV7 dijo estar feliz porque están regresando a la normalidad varias actividades, entre ellas la industria del entrenimiento y en su caso, la vuelta al musical Jesucristo Súper Estrella.

La verdad es que estoy muy emocionado de que estén regresando todos los trabajos en general, obviamente una de las industrias más dañadas fue la industria del entretenimiento, pero todas en general, todos los rubros, todas las profesiones creo que fueron bastante golpeadas

Kalimba dijo estar feliz de volver a sentir el cariño, la vibra, el apapacho del público y la energía con su regreso al teatro. Además, ya piensa en la gira de celebración de los 30 años de OV7 que se vio aplazada por la pandemia y por las diferencias entre sus integrantes.

Lo primero que tiene que pasar es que la pandemia baje, que realmente pare, que nos permita hacer esos conciertos tan masivos y después de ahí empezaremos a ver qué sigue

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