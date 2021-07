Kim Kardashian presume su soltería con foto en bikini de infarto. La empresaria luce despampanante a sus 40 años a poco tiempo de la ruptura con Kanye West.

La empresaria se separó del rapero hace meses, pero después de la tormenta mediática, se ve espectacular en una serie de fotos que compartió en su cuenta personal de Instagram para beneplácito de sus seguidores.

La socialité eligió un bikini morado para lucirlo en Palm Springs, disfrutando del inicio de este viernes y enseñando un mejor cuerpo que incluso durante el rodaje del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Al parecer la abogada de 40 años renovó su cuerpo con rutinas de ejercicios y una excelente alimentación.

“Wow… Ok, Kim”, “¡¡Oh, ese eres tú!!”, “Te ves increíble Kim, sigue con el buen trabajo”, “Demonios, Kim”, fueron algunos de los comentarios que halagaron la renovada imagen corporal de la también empresaria.

Kim Kardashian celebra cuatro décadas de vida espectaculares

Kimberly Noel Kardashian llegó a este mundo el 21 de octubre de 1980, a principios de la década de los 2000 estuvo muy involucrada en la moda, haciéndose muy amiga de la socialité Paris Hilton.

Incluso, Kardashian apareció en el reality show ‘The Simple Life’ (2003-2007) que estelarizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

