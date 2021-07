Reaparece Kimberly Loaiza tras nueva cirugía estética, así luce.

Kimberly Loaiza preocupó a sus millones de seguidores el pasado 6 de julio, cuando ingresó al hospital por motivos desconocidos. La Lindura Mayor rompió el silencio en su cuenta de Instagram, donde se le vio con una bata blanca y pidiendo buenos deseos a todos sus fans.

Sin embargo, la famosa youtuber salió del hospital “sana y salva”, y no dudó en tomar su teléfono celular para revelar su estado de salud.

“Me fue muy bien, estaba nerviosa debo de aceptarlo. Dije ‘no va a pasar nada’. Además de que no me hicieron anestesia general, esa no me la pusieron. Me pusieron raquia como cuando vas a tener un bebé por cesárea”, expresó la influencer en TikTok.

La creadora de contenido también requiere pasar un día más en el nosocomio para sentirse estable y recuperada.

“Hace ratito me paré y me mareé un poquito, mejor me acosté. Mañana me paro y voy a estar súper bien. Ahorita no me duele nada”, confesó la mexicana en sus redes sociales.

En la recuperación no faltó la presencia de Juan de Dios Pantoja, quien se dejó ver en un asiento acompañando a su esposa.

¿De qué operaron a Kimberly Loaiza?

La influencer, de 23 años, no quiso revelar por qué ingresó a un hospital de la Ciudad de México, pero sus fanáticos expresaron que se hizo algunos arreglitos estéticos en el cuerpo.

Tras dar a luz a su segundo hijo, Kimberly Loazia podría haberse sometido a una lipoescultura para mejorar su figura tras tener a Juanito.

Y aunque no confirmó el motivo de su cirugía, la Lindura Mayor dio nuevas pistas en TikTok.

“Yo creo que porque lo necesitaba, en mí y en mi pensamiento, como que me veía y decía ‘necesito unos arreglitos’. Me mostraron una foto de cómo quedé y me gustó mucho”, expresó.

No es la primera vez que Kimberly Loaiza se somete a una cirugía plástica. La influencer, quien cuenta con millones de suscriptores en Youtube, también se ha dejado ver con labios voluminosos, pómulos pronunciados y aumento de gluteos.

Rinoplastía, bichectomía, liposucción de papada, liposucción de brazos, aumento de senos y aumento de glúteos son algunas cirugías que Kim podría haberse hecho en el cuerpo y rostro.

