Kunno fue golpeado al salir de un antro en Nuevo León

El polémico y controvertido creador de contenidos, Kunno , denunció en redes sociales que fue agredido física y verbalmente por tres sujetos al salir de un antro en San Pedro Garza García, Nuevo León.

¿Qué se sabe sobre lo sucedido?

A través de sus historias de Instagram, Kunno relató cómo sucedieron los hechos, así como la forma en que logró escapar de los sujetos que lo agredieron.

¿Qué dijo Kunno? Notablemente afectado, Kunno expresó su tristeza al revelar que este tipo de agresiones son motivadas por la homofobia.

“Pues con la historia de que ayer me sucedió algo que jamás pensé que pasaría y mucho menos en mi ciudad”, relató el influencer.

¿Cuándo sucedió la agresión?

Kunno dijo que el pasado 17 de abril acudió a una discoteca en San Pedro Garza García; sin embargo, ya no quería permanecer en el lugar y optó por irse a su casa.

“El día de ayer salí con unos amigos de fiesta, la estábamos pasando a gusto, al final decidí yo retirarme de la fiesta porque ya estaba cansado y pasado de copas, decidí salirme por mi cuenta”, recalcó.

¿Cómo fue la agresión?

Kunno aseguró que al salir del antro quiso pedir un taxi de aplicación, pero de pronto vio a tres sujetos que comenzaron a insultarlo.

“Me empezaron a gritar muchas cosas homofóbicas y pues obviamente me asusté mucho, pero me empezaron a gritar muchas cosas como pu..., jo..., y yo nada más me reía. Pero no sé, yo soy muy llevado, muy de humor negro, no pensé que fuera en serio que me estuvieran gritando eso en mi ciudad”, aseguró.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y uno de los sujetos le dio un puñetazo en la cara, provocándole un ligero corte en el rostro. “Incluso por la adrenalina no sentía que estaba sangrando de la cara, pedí mi U... y me vine a mi casa y me acosté en el piso de mi baño a llorar, me sentí muy débil. No podía creer lo que me pasó y de lo que pude escapar, porque literal salí corriendo, no sé con qué fuerzas me solté de estos chicos y corrí”, añadió.

Por último, Kunno dijo que estas cosas no deberían estar pasando: “Estamos en pleno 2025 y esto fue un acto de homofobia, no lo puedo creer que esto haya sucedido”.