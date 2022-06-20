La Academia: Alejandra es la expulsada de este domingo.

Hemos sido testigos de un concierto más de la nueva generación de La Academia y, el primer domingo de expulsión, donde conocimos al segundo expulsado de la nueva generación.

Y es que el director de La Academia, Alexander Acha, tomó la decisión de tener dos expulsados cada semana, hasta que el comportamiento de los alumnos mejore.

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Ayer despedimos a Esmeralda, por lo que los alumnos salieron a dar lo mejor de ellos en cada una de sus participaciones, pero no fue una buena noche para todos, por lo que hubo críticas muy duras para algunos.

Las dos grandes polémicas de la noche en La Academia.

Durante la noche de este domingo, tuvimos dos fuertes polémicas; la primera fue ocasionada por una desobediencia de Rubí, quien no siguió las órdenes de los maestros y le dio preferencia a bailar.

Lo que sin duda causó una fuerte controversia entre Lolita Cortés y los maestros, pero Rubí se llevó el peor regaño por parte de los jueces.

Te voy a decir una cosa niña, tú no tienes ahorita el derecho de decidir… No lo tienes, porque no tienes la experiencia… Si yo pudiera decidir y me dieran la oportunidad, solo por eso te saco

La otra polémica de la noche fue ocasionada por Alejandra, quien tiene una gran voz, pero no ha logrado demostrarlo en el escenario; sin embargo, lo que más preocupó a Alexander Acha, fue que ella no logró ver sus errores en el escenario.

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