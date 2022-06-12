Inició su carrera hace 20 años en La Academia Primera Generación junto a 14 jóvenes. Obtuvo el cuarto lugar y se volvió uno de los rostros más populares y entrañables de México.

En 2003 el intérprete, músico y compositor, comenzó la construcción de su exitosa carrera como solista, contando hasta la fecha con 9 producciones musicales, 3 digital single, 12 sencillos como ”Alucinado”, “La Locura”, “No te apartes de mi” y “Fue ella, fui yo”, entre otros, en el top 10 de la radio nacional.

Su calidad como artista lo llevó a vender más de un millón de discos obteniendo 19 de oro, 4 de platino y 2 de doble platino.

Ganó en 2003 el Premio Lunas del Auditorio Nacional y el Oye en la categoría Revelación Masculina del año y cuatro años después recibió en España el galardón Cadena Dial como la Revelación del Año.

Participó como actor y cantante en 3 telenovelas de Televisión Azteca “Enamórate”, “Soñarás” y “Bellezas Indomables”.

En teatro musical ha participado en importantes obras como “Jesucristo Súper Estrella” y “Hoy no me puedo levantar”.

Ha llenado en 3 ocasiones el Teatro Metropólitan gracias a la preferencia del público.

Para festejar los 20 años del programa que lo vio nacer artísticamente, Yahir regresa a casa como el conductor de la decimotercera generación de La Academia.

