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FOTOS|En La Palabra Secreta ganó la experiencia y la habilidad
Dos veteranas de la actuación demostraron en La Palabra Secreta, que cuando tienen el sueño de apoyar a alguien lo logran de una manera extraordinaria.
La Palabra Secreta se vistió de manteles largos porque Sylvia Pasquel y Mary Paz se esforzaron al máximo por ayudar a dos participantes a lograr sus sueños. Abdón soñaba con emprender; Dulce quería independizarse.