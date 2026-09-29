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Capataz y las votaciones del público dan a conocer quienes son los nominados al Duelo de Nominaciones; 2 parejas estarán en riesgo en La Granja VIP

El público con las votaciones y la decisión del Capataz dan a conocer los 4 Granjeros que se enfrentarán en el Duelo de Nominaciones de La Granja VIP

Por un lado, se da a conocer la decisión del Capataz, mandando a Pablo Montero y Natalia Alcocer al Duelo de Eliminación, explicando sus razones al respecto. Mientras que en las votaciones del público, la pareja seleccionada fue Fernando Lozada y Kenny Avilés; quienes se van a enfrentar para no irse a la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP.

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