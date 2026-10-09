¿Qué hicieron Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” para ser SANCIONADOS? el Mayoral de La GranjA VIP lo sabe TODO

Julio Camejo y Kevyn Contreras, mejor conocido como Bicolor, recibieron dos sanciones en La Granja VIP después de que se descubriera una conversación que intentaron mantener fuera del alcance de las cámaras y los micrófonos. Adal Ramones reunió a ambos granjeros para mostrarles las pruebas y explicarles por qué habían incumplido las reglas de la competencia.

Todo comenzó con una tentación que El Gallo le había ofrecido al comediante semanas atrás. Debido a sus dificultades para adaptarse a la alimentación de los Peones, recibió la oportunidad de comer de manera diferente durante una semana. A cambio, debía cumplir una misión y mantener el acuerdo en secreto.

Sin embargo, aunque aceptó las condiciones, Bicolor terminó contando parte del pacto a Julio Camejo, quien lo llevó a un lugar donde consideraba que no podían ser vistos ni escuchados.

¡Los CASTIGOS no terminan! Julio Camejo y Kevyn Contreras son confrontados por no cumplir con su palabra en La Granja VIP

¿Qué hicieron Julio Camejo y Bicolor en La Granja VIP para recibir una sanción?

Durante la conversación que les mostraron, el actor cubano le indicó a su compañero que se colocara en un supuesto punto ciego de las cámaras. Después, comenzó a preguntarle por las instrucciones que había recibido de la producción.

“Yo siento que a lo mejor debes de probarte”, comentó Camejo antes de insistir en que le diera un ejemplo de lo que le habían pedido.

Fue entonces cuando Bicolor reveló su versión del acuerdo: “A cambio de que comas mejor que el Capataz, danos información y causa problemas. Sin que nadie sepa, siendo Peón”.

Al presentar las imágenes, Adal explicó que ambos habían buscado un ángulo donde las cámaras no podían captarlos con claridad y los acusó de cubrir sus micrófonos. Julio negó esta última afirmación y reconoció únicamente que habían hablado en voz baja. “No nos tapamos el micrófono, hablamos bajito, eso sí”, respondió el participante.

El conductor también aclaró que la producción nunca le había solicitado a Kevyn que provocara problemas entre sus compañeros. Por eso, además de revelar información confidencial, consideró que había faltado a la verdad.

“Una cosa distinta es la estrategia y otra romper las reglas. Y además mentir”, señaló Ramones.

¿Cómo fueron sancionados Julio Camejo y Bicolor en La Granja VIP?

Después de revisar las grabaciones, la producción decidió aplicar consecuencias diferentes para cada participante.



Kevyn Contreras “Bicolor” pasó directamente a la tabla de nominado s. Sin embargo, conservó la oportunidad de competir esa misma noche por un lugar en La Salvación.

s. Sin embargo, conservó la oportunidad de competir esa misma noche por un lugar en La Salvación. Julio Camejo quedó fijo en la tabla de nominados hasta el domingo. Como ya estaba nominado, perdió el derecho a disputar La Salvación y tampoco podría ser salvado al día siguiente. Su permanencia dependería de la votación del público.

Julio Camejo rompe en llanto y pide perdón a sus hijos tras ser BLOQUEADO |Crédito: La Granja VIP

Antes de comunicar las sanciones, Adal explicó que la producción había revisado cuidadosamente el material porque las imágenes no eran claras y las palabras apenas podían escucharse. También señaló que habían esperado hasta después de La Asamblea para dar a conocer las consecuencias.

El conductor recordó el antecedente de María Karunna, quien también había sido sancionada por incumplir las reglas relacionadas con el uso del micrófono.