¡Mario “Mono” es CAPATAZ de nuevo! Ante su gran poder el Granjero tiene que hacer difíciles decisiones; cambiando toda la dinámica en La Granja VIP
Aunque Mario “Mono” Osuna es el Capataz de nuevo, sorprende a todos al dar a conocer una nueva dinámica que pondrá a prueba a todos en La Granja VIP
En un inicio todo fue felicidad para los Granjeros al conocer que Mario “Mono” es el Capataz de nuevo, pero ese momento no duró mucho tiempo al darse a conocer la nueva dinámica en la que se juntaron parejas muy diferentes, donde ciertos rivales deberán convivir 24/7 sin posibilidad de separarse para nada en La Granja VIP.