“No me llevo con ninguno": Carolina Ross, quien es la nueva granjera confirmada para La Granja VIP México da sus primeras palabras
La cantante sinaloense ha sido la nueva granjera confirmada que formará parte de La Granja VIP México y en sus primeras palabras ha sido muy clara:
Hoy durante al medio tiempo del partido de Tigres y Cruz Azul nos enteramos que la cantante Carolina Ross estará dentro de La Granja VIP México y su efecto ha sido inmediato pues en sus primeras palabras ha dejado saber qué tipo de granjera es:
“Yo estoy super emocionada. Sé que mucha gente dice ‘Ay es que Caro es muy tierna y así' y sí lo soy pero también soy muy firme y honestamente no me gusta el conflicto pero si me andan picando, como buena sinaloense no me voy a dejar”.
¿Cómo podrá sobrevivir Carolina Ross con personajes como Alfredo Adame y Alberto del Río?
Ante esta pregunta de Don David Medrano, Caro aseguró que sería ella:
“Voy a ser yo (...) Va a ser un gran reto pero podemos con eso y más”.
“No pasa nada, me emociona mucho que el elenco que han estado destapando pues no me levo con ninguno personalmente, así que siento que voy con el corazón abierto”.
Con estas palabras, la cantante se presentó en este reality show, donde finalizó:
“Yo voy a pasármela bien, a divertirme y a agarrar cura”.
Esperamos ver el lado más animal de Carolina Ross, quien fue la novena granjera confirmada para La Granja VIP México, mismo programa que promete apoderarse de la televisión mexicana en un formato innovador.
¿Quiénes son los primeros nueve granjeros confirmados?
Hasta este sábado 04 de octubre, los primeros granjeros que han sido confirmados de manera totalmente oficial con la nueva revelación de Carolina Ross son:
- Alfredo Adame
- Jawy
- Kim Shantal
- Sandra Itzel
- Alberto del Río
- César Doroteo
- Manola Díez
- Kike Mayagoitia
¡#CarolinaRoss en #LaGranjaVIP! 👩🏻🌾🐓 Su carisma y talento la convierte en una de mis granjeras para esta aventura en el establo. ¿Lista para ensuciarte las manos? 🤩🌾— La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 5, 2025
No te la pierdas en el GRAN ESTRENO este 12 de octubre a las 8:00 P.M. por #AztecaUNO. 🔥 pic.twitter.com/vvxFA4SOfT
¿Cuándo inicia La Granja VIP México?
La expectativa y emoción crece y crece dentro de muchos televidentes se preguntan cuándo podrán ver de este gran del reality y para buenas noticias para todos, podemos decir que La Granja VIP México iniciará este próximo 12 de octubre a través de Azteca UNO, en punto de las 8 p.m.
¡Inicia la cuenta regresiva! ¿Quién ganará La Granja VIP México?