Del mundo gamer a La Granja, estos son los creadores de contenido que dejaron los videojuegos por entrar un día a la granja

La Granja VIP México no para de sorprendernos y como si fuera poco, además de el gran elenco de granjeros que ha revelado hasta día de hoy, recién nos enteramos que este miércoles Dulce Vargas y Soli Boli, dos de los creadores de contenido mexicanos más populares del mundo gamer han aceptado el reto de convertirse en granjeros por un día.

De la mano de TikTok, previo al gran estreno de La Granja VIP México, este par de figuras del internet formarán parte de este gran adelanto que nos dará una probadita sobre lo que será este gran reality show.

¿Quién es la tiktoker Dulce Vargas?

Con más de 2.4 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, seguramente ya conoces a Dulce Vargas (@imdulcevargas), la creadora de contenido que se dedica a subir videos sobre películas, series, tecnología, vida y estilo, videojuegos y todo lo que engloba a la cultura geek, donde constantemente nos trae grandes novedades y curiosidades.

Marvel, DC, superhéroes, villanos, no importa de qué trate pues Dulce Vargas ya habrá realizado un análisis bastante completo y detallado sobre nuestras películas y series favoritas, con una narrativa única que la colocan como una de las personalidades jóvenes más seguidas en esta rama.

@lagranjavipmx #DulceVargas acepta el reto y se une a #LaGranjaVIP #TikTok por 24 horas. 👩🏻‍🌾🕹️ Llegó el momento de cambiar la vida tech por la vida en el campo. 🐓🌾 📱 Nos vemos este 8 de octubre en todas mis plataformas. 🚜 ¡GRAN ESTRENO! Domingo 12 de octubre a las 8:00 P.M. por #AztecaUNO. #foryou ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Quién es el tiktoker Soli Boli?

Uno de los mostachos más conocidos de las redes, Soli Boli (@solibolita) se ha consolidado como uno de los tiktokers mexicanos más seguidos pues constantemente nos trae recomendaciones y novedades sobre videojuegos, vida y estilo videojuegos y todo lo que el mundo geek involucre.

El mexicano actualmente cuenta con 2 millones de seguidores en TikTok, siendo una de las voces más destacadas de esta parte del entretenimiento, donde su humor y manera de relatar sus aventuras nos ha conquistado.

@lagranjavipmx #SoliBoli deja el mundo gamer para convertirse en granjero por un día. 🤠🕹️ ¡Acompáñalo en mi experiencia de #LaGranjaVIP #TikTok! 🐓🔥 🌾 Nos vemos este 8 de octubre en todas mis plataformas. 🚜 ¡GRAN ESTRENO! Domingo 12 de octubre a las 8:00 P.M. por #AztecaUNO. ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Cuándo inicia La Granja VIP México?

La expectativa y emoción crece y crece dentro de todo el país quien está al tanto de el próximo inicio de La Granja VIP México este domingo 12 de octubre a través de Azteca UNO, en punto de las 8 p.m.

¡Inicia la cuenta regresiva! ¿Quién ganará La Granja VIP México?

