Los 3 aliados ideales de Carolina Ross en La Granja VIP según la IA: ¡No lo creerás!
Nuestra novela granjera se definió como alguien “fuerte” y “difícil de domar”, aunque con un lado tierno y amistoso
Carolina Ross llega a La Granja VIP dispuesta a no dejarse domar, pero también a divertirse, a aprender y ¿por qué no? a aliarse con alguno de sus compañeros del reality: ¡le preguntamos a la IA qué celebridad podría hacer match con ella a la hora de la estrategia y esto fue lo que nos respondió!
"¡Tampoco me voy a dejar!”, Carolina Ross advierte previo al arranque de La Granja VIP
¿Qué celebridades de La Granja VIP podrían ser buenos aliados para Carolina Ross?
Al preguntarle a la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini sobre qué granjeros podrían aliarse con Carolina Ross para ganar fuerza y así llegar a la final, la IA nos reveló que César Doroteo, Kim Shantal y Kike Mayagoitia son buenas opciones porque, al igual que ella, buscan buen ambiente en lugar de polémicas.
- CÉSAR DOROTEO: Para la IA, César Doroteo y Carolina Ross podrían convertirse en una dupla poderosa porque ambos coincidieron en algo en sus presentaciones: son muy relajados y están dispuestos a disfrutar, pero si les pican la cresta entonces van a soltar su lado animal.
- KIM SHANTAL: Kim Shantal y Carolina Ross tienen un punto en común, y ese es que ambas construyeron sus carreras (redes sociales, televisión y música) de forma independiente gracias al apoyo de las plataformas digitales, algo que podría hacerlas afines.
- KIKE MAYAGOITIA: La personalidad de Kike Mayagoitia que apunta más a la convivencia y la diversión en lugar de las polémicas podría encajar muy bien con lo que Carolina Ross busca en La Granja VIP: ¿los ves como aliados o no?
Por supuesto, este sólo fue un ejercicio para calentar los ánimos antes de que La Granja VIP llegue a las pantallas mexicanas este fin de semana: ¿qué otra celebridad te agrada para hacer equipo estratégico con Carolina Ross?
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
La Granja VIP con Carolina Ross dispuesta a dejar a un lado el micrófono para agarrar las botas y el sombrero se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en la plataforma Disney+, pues todos los días habrá juegos y retos!