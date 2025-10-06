Los 3 aliados ideales de Carolina Ross en La Granja VIP según la IA: ¡No lo creerás!

Carolina Ross llega a La Granja VIP dispuesta a no dejarse domar , pero también a divertirse, a aprender y ¿por qué no? a aliarse con alguno de sus compañeros del reality: ¡le preguntamos a la IA qué celebridad podría hacer match con ella a la hora de la estrategia y esto fue lo que nos respondió!

"¡Tampoco me voy a dejar!”, Carolina Ross advierte previo al arranque de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Carolina Ross, la novena granjera de La Granja VIP, nos visitó para contarnos que está lista para jugar y le preguntamos por su estrategia. ¡Checa lo que nos contó!

¿Qué celebridades de La Granja VIP podrían ser buenos aliados para Carolina Ross?

Al preguntarle a la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini sobre qué granjeros podrían aliarse con Carolina Ross para ganar fuerza y así llegar a la final, la IA nos reveló que César Doroteo, Kim Shantal y Kike Mayagoitia son buenas opciones porque, al igual que ella, buscan buen ambiente en lugar de polémicas.

CÉSAR DOROTEO: Para la IA, César Doroteo y Carolina Ross podrían convertirse en una dupla poderosa porque ambos coincidieron en algo en sus presentaciones: son muy relajados y están dispuestos a disfrutar, pero si les pican la cresta entonces van a soltar su lado animal

KIM SHANTAL: Kim Shantal y Carolina Ross tienen un punto en común, y ese es que ambas construyeron sus carreras (redes sociales, televisión y música) de forma independiente gracias al apoyo de las p lataformas digitales , algo que podría hacerlas afines.

KIKE MAYAGOITIA: La personalidad de Kike Mayagoitia que apunta más a la convivencia y la diversión en lugar de las polémicas podría encajar muy bien con lo que Carolina Ross busca en La Granja VIP

Por supuesto, este sólo fue un ejercicio para calentar los ánimos antes de que La Granja VIP llegue a las pantallas mexicanas este fin de semana: ¿qué otra celebridad te agrada para hacer equipo estratégico con Carolina Ross?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Carolina Ross dispuesta a dejar a un lado el micrófono para agarrar las botas y el sombrero se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en la plataforma Disney+, pues todos los días habrá juegos y retos!