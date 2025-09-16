La IA le asignó trabajos de La Granja VIP a nuestros críticos y nos dejó… ¡con la boca abierta!

Flor Rubio, Lola Cortés, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente formarán parte del equipo de críticos que se encargarán de comentar todo lo que ocurra en La Granja VIP, ¿pero qué pasaría si en lugar de eso fueran granjeros? ¡Le preguntamos a la IA qué trabajos serían ideales para cada uno y las propuestas de empleo nos sorprendieron bastante!

¿Qué trabajo de La Granja VIP es el ideal para nuestros críticos?

Luego de varias semanas de especulaciones, por fin podemos ver con más detalles de qué va exactamente La Granja VIP : trabajo duro, dinámicas, la asignación de un capataz cada semana y el riesgo de dormir en el granero forman parte de los elementos que le pondrán un sabor especial a esta competencia.

¿Pero qué tal si Flor Rubio o Lola Cortés, por ejemplo, se convirtieran en granjeras en lugar de ser críticas de este reality de TV Azteca? ¡Estas fueron las “vacantes” ideales para todos nuestros críticos según la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini!

FLOR RUBIO

La IA consideró que, tomando en cuenta toda la experiencia que tiene Flor Rubio en el terreno de la comunicación, su trabajo de granja ideal sería el diseño de estrategias para promocionar los productos elaborados ahí como frutas, verduras y lácteos... ¡no tendría que ir al huerto al establo, pero su puesto sí que sería importante?

LOLA CORTÉS

Para Google Gemini, lo ideal sería que Lola Cortés pasara de ser la “Juez de Hierro” de La Academia ... ¡a ser la “Juez de Hierro” en los concursos de animales que suelen organizarse en ferias ganaderas! La IA también consideró que la supervisión del personal agrícola y ganadero también encaja bien para el perfil de nuestra crítica.

FERKA

En el caso de Ferka, su experiencia en realities podría serle útil al momento de organizar eventos de promoción en la granja, así como la distribución de tareas entre los trabajadores, ¿crees que pueda con este tipo de labores o no?

LINET PUENTE

Con toda la experiencia que Linet Puente tiene como periodista y productora de televisión, ella encajaría en todos los puestos agrícolas que tuvieran que ver con creación y difusión de estrategias para promocionar todos los productos elaborados en la granja, como frutas y verduras, carnes y lácteos... ¡una labor similar a la de Flor Rubio!

REY GRUPERO

El carácter dinámico de Rey Grupero , así como su facilidad para conectar con la audiencia, lo convertirían en un ganadero muy eficiente ya que este trabajo requiere de una personalidad más extrovertida para tener un trato adecuado con los animales; ¿te lo imaginas en un establo?

Como ves, hay trabajo para todos en La Granja VIP, sólo es cuestión de animarse a la aventura: ¡no te pierdas el estreno de este increíble reality show el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y averigua qué sorpresas hay para las celebridades que se animaron a aceptar este reto único en la televisión mexicana!